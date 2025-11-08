La Petite Sirène Musée Mer Marine Bordeaux

La Petite Sirène Samedi 8 novembre, 11h00, 15h00 Musée Mer Marine Gironde

Tarif 11€ / Tarif réduit 8€ (pour les Amis du MMM, Carte Jeune, – de 10 ans)

Début : 2025-11-08T11:00:00 – 2025-11-08T12:00:00

Fin : 2025-11-08T15:00:00 – 2025-11-08T16:00:00

Une sirène, une voix, un rêve… et l’envie irrépressible de découvrir un monde qui n’est pas le sien.

Avec La Petite Sirène, le célèbre conte d’Andersen se déploie au Musée Mer Marine entre théâtre, musique et chant lyrique. Trois artistes entraînent petits et grands dans un voyage unique, porté par un univers sonore foisonnant : ukulélé, flûte, harpe et voix lyrique dessinent les paysages marins, les silences des profondeurs et les élans du cœur. Les mots se mêlent à la musique, les personnages prennent vie, et le célèbre conte se déploie dans une forme légère, vivante, et résolument poétique. Un moment suspendu, pour petits et grands, entre vagues, vent et merveilles.

Rebecca Sørensen (soprano),

Isabelle Trancart et Loïc Richard (comédiens)

À partir de 4 ans

Musée Mer Marine 89 rue des Étrangers 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557197773 https://www.mmmbordeaux.com/

Venez redécouvrir l’oeuvre de Hans Christian Andersen dans un conte musical et poétique du Collectif Le PAGE ! Musée Mer Marine La Petite Sirène