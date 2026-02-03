La Petite Sitelle

La Petite Sitelle

Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20

La Sittelle propose une activité nature parents/enfants un bricolage, une découverte naturaliste très simple, un jeu collectif et une petite collation fabriquée ensemble… Et peut-être un conte en lien avec l’activité du jour.

Avec Élina, ou Laurie (animatrices de la Forest Cool de La Sittelle)

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans, accompagnés d’un parent.

Réservation obligatoire. .

Route de la Vallée Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 88 33 92 73

English : La Petite Sitelle

