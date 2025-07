LA PETITE SOLDATE, de GAËLLE BOURGES Lillico / salle Guy Ropartz Rennes

LA PETITE SOLDATE, de GAËLLE BOURGES Lillico / salle Guy Ropartz Rennes 21 et 22 novembre Ille-et-Vilaine

Tarif unique 12€

Dans cette création bilingue (en français et en Langue des Signes Française), Gaëlle Bourges s’empare de l’ »Histoire du Soldat » de Charles Ferdinand Ramuz, revisité à la mode disco.

Composé en 1917 par Igor Stravinsky et Charles Ferdinand Ramuz, ce mimodrame campe un soldat en permission qui vend son violon (en réalité, son âme) au diable contre un livre magique permettant de prédire l’avenir. La transaction l’entraîne dans une spirale de cupidité et de malheur. La chorégraphe féminise les 3 protagonistes : la soldate, la diable et la narratrice qu’elle incarne sur scène tandis qu’elle donne vie aux 2 autres personnages grâce à des poupées de chiffons à taille humaine. Le violon devient alors un mange-disque qui joue des tubes des Bee Gees, tandis que la bande son dialogue en secret avec Stravinsky.

Lillico / salle Guy Ropartz 15 rue guy ropartz 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine