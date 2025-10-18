La petite sorcière La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

La petite sorcière La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence samedi 18 octobre 2025.

La petite sorcière

Samedi 18 octobre 2025 de 16h à 16h45.

Dimanche 19 octobre 2025 de 16h à 16h45.

Mercredi 22 octobre 2025 de 16h à 16h45.

Samedi 25 octobre 2025 de 16h à 16h45.

Dimanche 26 octobre 2025 de 16h à 16h45.

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-22 16:45:00

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-26

Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.Familles

Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout !

Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène ! Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.



Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants. De 1 à 5 ans. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A show featuring theater, puppets, songs and children’s participation.

German :

Eine Aufführung mit Theater, Marionetten, Liedern und Kinderbeteiligung.

Italiano :

Uno spettacolo con teatro, burattini, canzoni e partecipazione dei bambini.

Espanol :

Espectáculo de teatro, marionetas, canciones y participación infantil.

L’événement La petite sorcière Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence