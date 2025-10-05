LA PETITE SORCIERE – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier
LA PETITE SORCIERE – BOEUF SUR LE TOIT Lons Le Saunier dimanche 22 février 2026.
LA PETITE SORCIERE Début : 2026-02-22 à 15:00. Tarif : – euros.
Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ?Moi plus du tout ! Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène !Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.
BOEUF SUR LE TOIT 135 PLACE DU MARECHAL JUIN 39000 Lons Le Saunier 39