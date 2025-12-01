La petite sorcière La Comédie du Finistère Brest

La petite sorcière

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-19 10:30:00

fin : 2025-12-19 11:00:00

2025-12-19 2026-01-17 2026-01-18

Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout !

Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène !

Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.

Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.

Après le Flocon magique , le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev.

Informations pratiques

Destiné aux enfants de 1 à 5 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

