La petite sorcière Châteauroux

Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout !

Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène !

Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.

Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.

Durée 40 Minutes Pour Les enfants à partir de 1 an jusqu’à 6 ans.

Auteur Irina Gueorguiev et Artiste Azéline Darfeuille .

English :

Are you afraid of the dark, or any other strange fears? I’m not!

Ever since I met a little phenomenon witch called Philomène!

German :

Haben Sie Angst vor der Dunkelheit oder andere seltsame Ängste? Ich nicht mehr!

Seit ich eine kleine Phänomenhexe namens Philomène kennengelernt habe!

Italiano :

Avete paura del buio o di altre strane paure? Non ne ho!

Da quando ho conosciuto una piccola strega fenomeno di nome Philomène!

Espanol :

¿Tienes miedo a la oscuridad o algún otro temor extraño? ¡No tengo miedo!

¡Desde que conocí a una brujita fenómeno llamada Philomène!

