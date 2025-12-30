LA PETITE SORCIERE DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

LA PETITE SORCIERE Début : 2026-01-18 à 10:30. Tarif : – euros.

Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout ! Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène ! Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur. Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants. Après le Flocon magique , le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev.

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63