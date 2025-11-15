LA PETITE SORCIERE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

LA PETITE SORCIERE Début : 2025-11-15 à 10:30. Tarif : – euros.

Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ?Moi plus du tout !Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène !Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36