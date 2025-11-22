La petite souris La Comédie du Finistère Brest
La petite souris La Comédie du Finistère Brest samedi 22 novembre 2025.
La petite souris
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 11:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Hé mon p’tit loup ! Tu connais la petite souris ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous l’oreiller, pas vrai ?
Mais est-ce que tu sais que cette coquine a une vie bien remplie ? Cette année, elle va tout vous raconter !
Courageuse et aventurière, elle vit au pays des souris, mais un jour elle va faire une rencontre inattendue, et devine quoi ? La petite souris va recevoir une mission super importante ! Elle va devoir partir à la recherche de milliers de trésors, et elle va même vous apprendre comment vous brosser les dents comme de vrais petits chefs !
Alors es-tu prêt(e) pour une histoire palpitante pleine de rires et de surprises pour toi et ta famille ? Et la cerise sur le fromage, c’est que ce spectacle a été créé avec l’aide précieuse d’un vrai dentiste !
Informations pratiques
Durée 30 Minutes
Destiné aux enfants de 2 à 7 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
