La petite souris La Comédie du Finistère Brest

La petite souris

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 11:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Hé mon p’tit loup ! Tu connais la petite souris ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous l’oreiller, pas vrai ?

Mais est-ce que tu sais que cette coquine a une vie bien remplie ? Cette année, elle va tout vous raconter !

Courageuse et aventurière, elle vit au pays des souris, mais un jour elle va faire une rencontre inattendue, et devine quoi ? La petite souris va recevoir une mission super importante ! Elle va devoir partir à la recherche de milliers de trésors, et elle va même vous apprendre comment vous brosser les dents comme de vrais petits chefs !

Alors es-tu prêt(e) pour une histoire palpitante pleine de rires et de surprises pour toi et ta famille ? Et la cerise sur le fromage, c’est que ce spectacle a été créé avec l’aide précieuse d’un vrai dentiste !

Informations pratiques

Durée 30 Minutes

Destiné aux enfants de 2 à 7 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

