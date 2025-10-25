LA PETITE SOURIS – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper

LA PETITE SOURIS – CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper samedi 25 octobre 2025.

LA PETITE SOURIS Début : 2025-10-25 à 16:00. Tarif : – euros.

Hé mon p’tit loup ! Tu connais la petite souris ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous l’oreiller, pas vrai ?Mais est-ce que tu sais que cette coquine a une vie bien remplie ? Cette année, elle va tout vous raconter !Courageuse et aventurière, elle vit au pays des souris, mais un jour elle va faire une rencontre inattendue, et devine quoi ? La petite souris va recevoir une mission super importante ! Elle va devoir partir à la recherche de milliers de trésors, et elle va même vous apprendre comment vous brosser les dents comme de vrais petits chefs !Alors tu es prêt(e) pour une histoire palpitante pleine de rires et de surprises pour toi et ta famille ? Et la cerise sur le fromage, c’est que ce spectacle a été créé avec l’aide précieuse d’un vrai dentiste !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper 29