LA PETITE SOURIS – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LA PETITE SOURIS Début : 2025-11-22 à 10:30. Tarif : – euros.

Hé mon p’tit loup ! Tu connais la petite souris ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous l’oreiller, pas vrai ?Mais est-ce que tu sais que cette coquine a une vie bien remplie ? Cette année, elle va tout vous raconter !Courageuse et aventurière, elle vit au pays des souris, mais un jour elle va faire une rencontre inattendue, et devine quoi ? La petite souris va recevoir une mission super importante ! Elle va devoir partir à la recherche de milliers de trésors, et elle va même vous apprendre comment vous brosser les dents comme de vrais petits chefs !Alors es-tu prêt(e) pour une histoire palpitante pleine de rires et de surprises pour toi et ta famille ? Et la cerise sur le fromage, c’est que ce spectacle a été créé avec l’aide précieuse d’un vrai dentiste !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29