La petite souris Salle L’Armorica Plouguerneau

La petite souris
Salle L’Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
2026-02-14
Hé mon p’tit loup ! Tu connais la petite souris ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous l’oreiller, pas vrai ?
Mais est-ce que tu sais que cette coquine a une vie bien remplie ? Cette année, elle va tout vous raconter !
Courageuse et aventurière, elle vit au pays des souris, mais un jour elle va faire une rencontre inattendue, et devine quoi ? La petite souris va recevoir une mission super importante ! Elle va devoir partir à la recherche de milliers de trésors, et elle va même vous apprendre comment vous brosser les dents comme de vrais petits chefs !
Alors tu es prêt(e) pour une histoire palpitante pleine de rires et de surprises pour toi et ta famille ? Et la cerise sur le fromage, c’est que ce spectacle a été créé avec l’aide précieuse d’un vrai dentiste ! .
Salle L’Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
