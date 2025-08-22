La petite souris Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau
Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tu connais la petite souris ? Ce petit animal rigolo qui vient chercher tes dents sous
l’oreiller, pas vrai ? Courageuse et aventurière, elle vit au pays des souris, mais un jour elle
va faire une rencontre inattendue, et devine quoi ? La petite souris va recevoir une mission
super importante ! Elle va devoir partir à la recherche de milliers de trésors, et vous apprendre
comment vous brosser les dents comme de vrais petits chefs ! Alors tu es prêt(e) pour une
histoire palpitante pleine de rires et de surprises pour toi et ta famille ? Et la cerise sur le
fromage, c’est que ce spectacle a été créé avec l’aide précieuse d’un vrai dentiste ! .
Médiathèque Les tréseors de Tolente 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
