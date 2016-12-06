La Petite Troupe de Mezy présente Les 4 Cristaux Mézy-Moulins
La Petite Troupe de Mezy présente Les 4 Cristaux Mézy-Moulins samedi 30 mai 2026.
Mézy-Moulins
La Petite Troupe de Mezy présente Les 4 Cristaux
Mézy-Moulins Aisne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La Petite Troupe de Mezy présente
Samedi 30 mai à 20 h Les 4 Cristaux
Écrit et mis en scène par
Lou Mary
Avec Christine, Elina, Juliette, Leeloo, Lena, Lise,
Louison, Lola, Lou-Anne, Nathan.
Salle municipale de Mézy
Ouverture des portes à 19h30
Buvette sur place
Tarif adultes 8 euros
Tarif enfants à partir de 10 ans 4 euros
Réservations 06.12.16.52.89
La Petite Troupe de Mezy présente
Samedi 30 mai à 20 h Les 4 Cristaux
Écrit et mis en scène par
Lou Mary
Avec Christine, Elina, Juliette, Leeloo, Lena, Lise,
Louison, Lola, Lou-Anne, Nathan.
Salle municipale de Mézy
Ouverture des portes à 19h30
Buvette sur place
Tarif adultes 8 euros
Tarif enfants à partir de 10 ans 4 euros
Réservations 06.12.16.52.89 .
Mézy-Moulins 02650 Aisne Hauts-de-France +33 061216528
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English :
La Petite Troupe de Mezy presents
Saturday May 30 at 8 pm Les 4 Cristaux (The 4 Crystals)
Written and directed by
Lou Mary
With Christine, Elina, Juliette, Leeloo, Lena, Lise,
Louison, Lola, Lou-Anne, Nathan.
Salle municipale de Mézy
Doors open at 7.30pm
Refreshments on site
Adults: 8 euros
Children aged 10 and over: 4 euros
Reservations: 06.12.16.52.89
L’événement La Petite Troupe de Mezy présente Les 4 Cristaux Mézy-Moulins a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne