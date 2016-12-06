Mézy-Moulins

La Petite Troupe de Mezy présente Les 4 Cristaux

Mézy-Moulins Aisne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Petite Troupe de Mezy présente

Samedi 30 mai à 20 h Les 4 Cristaux

Écrit et mis en scène par

Lou Mary

Avec Christine, Elina, Juliette, Leeloo, Lena, Lise,

Louison, Lola, Lou-Anne, Nathan.

Salle municipale de Mézy

Ouverture des portes à 19h30

Buvette sur place

Tarif adultes 8 euros

Tarif enfants à partir de 10 ans 4 euros

Réservations 06.12.16.52.89

La Petite Troupe de Mezy présente

Samedi 30 mai à 20 h Les 4 Cristaux

Écrit et mis en scène par

Lou Mary

Avec Christine, Elina, Juliette, Leeloo, Lena, Lise,

Louison, Lola, Lou-Anne, Nathan.

Salle municipale de Mézy

Ouverture des portes à 19h30

Buvette sur place

Tarif adultes 8 euros

Tarif enfants à partir de 10 ans 4 euros

Réservations 06.12.16.52.89 .

Mézy-Moulins 02650 Aisne Hauts-de-France +33 061216528

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English :

La Petite Troupe de Mezy presents

Saturday May 30 at 8 pm Les 4 Cristaux (The 4 Crystals)

Written and directed by

Lou Mary

With Christine, Elina, Juliette, Leeloo, Lena, Lise,

Louison, Lola, Lou-Anne, Nathan.

Salle municipale de Mézy

Doors open at 7.30pm

Refreshments on site

Adults: 8 euros

Children aged 10 and over: 4 euros

Reservations: 06.12.16.52.89

L’événement La Petite Troupe de Mezy présente Les 4 Cristaux Mézy-Moulins a été mis à jour le 2026-05-21 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne