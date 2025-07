La petite vadrouille – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Nantes

La petite vadrouille – Ciné en plein air – Festival Aux heures d’été Nantes mercredi 9 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-09 22:30 –

Gratuit : oui Tout public

Projection en plein air : « La Petite Vadrouille » de Bruno Podalydès(France-2024) – 1h35 Justine, son mari Albin et leurs copains sont fauchés. Alors le jour où le patron de Justine lui confie 14 000 € pour organiser un week-end afin de séduire la femme qu’il convoite, la petite bande saute sur l’occasion pour se refaire financièrement ! Une douce et joyeuse comédie en forme de balade poétique en pleine nature portée par l’équipe des frères Podalydès. Avec Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès Séance sous-titrée pour personnes sourdes et malentendantes La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma. Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été à partir de 20h, avant la séance, vous pouvez venir pique-niquer.

Nantes Erdre Nantes 44300