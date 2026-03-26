LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC Banyuls-sur-Mer
LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC Banyuls-sur-Mer mercredi 29 avril 2026.
LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC
9 Rue Jules Ferry Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 11:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
La petite vague par la Cie du Désert à la Prairie
Spectacle jeune public à la Médiathèque de Banyuls
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9 Rue Jules Ferry Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 81 23
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English :
La petite vague by Cie du Désert à la Prairie
Show for young audiences at the Médiathèque de Banyuls
L’événement LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE BANYULS SUR MER
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