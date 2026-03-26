LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC Banyuls-sur-Mer

LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC 9 Rue Jules Ferry Banyuls-sur-Mer 2026-04-29

LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC Banyuls-sur-Mer mercredi 29 avril 2026.

LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC

9 Rue Jules Ferry Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 11:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

La petite vague par la Cie du Désert à la Prairie
Spectacle jeune public à la Médiathèque de Banyuls
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9 Rue Jules Ferry Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 81 23 

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English :

La petite vague by Cie du Désert à la Prairie
Show for young audiences at the Médiathèque de Banyuls

L’événement LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE BANYULS SUR MER

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