LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC

9 Rue Jules Ferry Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 11:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La petite vague par la Cie du Désert à la Prairie

Spectacle jeune public à la Médiathèque de Banyuls

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9 Rue Jules Ferry Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 81 23

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English :

La petite vague by Cie du Désert à la Prairie

Show for young audiences at the Médiathèque de Banyuls

L’événement LA PETITE VAGUE SPECTACLE JEUNE PUBLIC Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE BANYULS SUR MER