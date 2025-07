La Petite Venise de Beauce, au temps des légendes Bonneval

Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Cet été, partez à la découverte de la Petite Venise de Beauce, au temps des légendes. Une série de balades contées à vivre en famille avec l’office de tourisme du Bonnevalais.

Enfilez vos chaussures de marche et suivez Marie Dentelle à travers les ruelles de Bonneval pour un voyage au cœur de la vie médiévale. Moissons, marchés, métiers de la rivière, abbaye, maisons anciennes et remparts… Une balade familiale et immersive pour découvrir comment vivaient nos ancêtres à l’époque où Bonneval se protégeait derrière ses murailles. 6 .

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 63 60 34 33

English :

This summer, discover the Little Venice of Beauce, in the time of legends. A series of storytelling walks for the whole family, organized by the Bonnevalais tourist office.

German :

Entdecken Sie diesen Sommer das Klein Venedig der Beauce zur Zeit der Legenden. Eine Reihe von Märchenwanderungen, die Sie mit der ganzen Familie in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt von Bonnevalais erleben können.

Italiano :

Quest’estate, scoprite la Piccola Venezia di Beauce, all’epoca delle leggende. Una serie di passeggiate narrative per tutta la famiglia, organizzate dall’Ufficio del Turismo di Bonnevalais.

Espanol :

Este verano, descubra la Pequeña Venecia de Beauce, en la época de las leyendas. Una serie de paseos cuentacuentos para toda la familia, organizados por la Oficina de Turismo de Bonnevalais.

