La petite visite La tête dans les étoiles LUMA Arles LUMA Arles Arles

La petite visite La tête dans les étoiles LUMA Arles
Dimanche 21 décembre 2025 de 10h30 à 11h30.
Vendredi 26 décembre 2025 de 10h30 à 11h30.
Dimanche 28 décembre 2025 de 10h30 à 11h30.
Vendredi 2 janvier 2026 de 10h30 à 11h30.
Dimanche 4 janvier 2026 de 10h30 à 11h30. LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-26 11:30:00
2025-12-21 2025-12-26 2025-12-28 2026-01-02 2026-01-04
La petite visite est un moment de découverte conçu pour les enfants de 3 à 5 ans, proposé plusieurs fois par an et adapté selon les expositions.
Pendant les vacances de Noël, elle prendra la forme d’une visite contée ludique et participative où l’exposition LAND OF OUSSS [KANGSE] de l’artiste KOO JEONG A deviendra le point de départ d’un voyage imaginaire. Accompagnés par un être venu d’ailleurs, les tout-petits tenteront de l’aider à repartir en trouvant son moyen de locomotion. .
LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The little visit is a discovery experience designed for children aged 3 to 5, offered several times a year and adapted to each exhibition.
