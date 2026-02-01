La petite visite Les couleurs du vent LUMA Arles Arles

La petite visite Les couleurs du vent

Du 15/02 au 01/03/2026 le jeudi et dimanche de 10h30 à 11h30. LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2026-02-15 10:30:00

fin : 2026-03-01 11:30:00

2026-02-15

Visite contée inspirée de l’univers de l’artiste Etel Adnan et personnalisation d’un objet à LUMA Arles (pour les 3-5 ans)

Cette visite contée, inspirée par l’univers d’Etel Adnan, entraînera petits et grands dans une aventure haute en couleurs.



À travers une histoire, les enfants voyageront du Liban à Arles, en passant par Paris et la Californie, exploreront les espaces de La Tour de LUMA Arles et découvriront des œuvres colorées, dont la grande fresque en céramique de l’artiste.



Au fil de la visite, un drôle d’objet à personnaliser les accompagnera, leur permettant d’observer les œuvres autrement et de voir le monde sous un nouveau jour. .

LUMA Arles 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Storytelling visit inspired by the world of artist Etel Adnan and personalization of an object at LUMA Arles (for 3-5 year-olds)

