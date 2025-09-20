La Pétrocorienne, 5e édition Parc du musée Vesunna Périgueux

La Pétrocorienne, 5e édition

samedi 20 septembre 2025

Parc du musée Vesunna
Parc de Vésone
Périgueux

Début : 2025-09-20

Rendez-vous samedi 20 septembre 2025 à 13h45 au parc de Vésonne pour une nouvelle édition de La Pétrocorienne, proposée par la Ville de Périgueux dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Une énigme à résoudre

️ Un parcours urbain sportif et culturel

‍♂️ Des défis (canoë, escrime, tir à l’arc) dans des lieux emblématiques de la ville

‍ ‍ ‍ Une animation familiale, gratuite et accessible dès 8 ans

Événement intergénérationnel, fun et accessible à tous, La Pétrocorienne mêle esprit d’aventure, sport et découverte du patrimoine. .

Parc du musée Vesunna Parc de Vésone Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 lapetrocorienne@perigueux.fr

