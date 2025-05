La Peujardaise Course pédestre et marche nordique – Peujard, 29 juin 2025 07:00, Peujard.

Gironde

La Peujardaise Course pédestre et marche nordique Peujard Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

2ème édition le 29 juin 2025 pour la Peujardaise à Peujard !

La Peujardaise est une course pédestre et marche nordique organisée par l’association des Clous dans les baskets.

Départs et arrivées à la MTL de Peujard av du clos du vallon.

Sur un parcours de 10 km uniquement sur la commune de Peujard.

Le parcours se fera sur un mixte route, sentiers de vignes et sentiers boisés.

Départ à 9h00 pour la course pédestre.

Départ à 9h10 pour la marche.

Départ à 9h15 pour la course enfants.

Retrait des dossards et inscriptions sur place A la maison du temps libre (MTL), av. clos du vallon à Peujard le samedi 28 juin de 15 h à 18 h et le dimanche 29 juin 2025 de 7h30 à 8h30 sur le stand du Stade départ/arrivée. .

Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 09 57 33 desclousdanslesbaskets@gmail.com

English : La Peujardaise Course pédestre et marche nordique

German : La Peujardaise Course pédestre et marche nordique

Italiano :

Espanol : La Peujardaise Course pédestre et marche nordique

