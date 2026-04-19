La Peujardaise Course pédestre et marche nordique Peujard
La Peujardaise Course pédestre et marche nordique Peujard dimanche 28 juin 2026.
Peujard
La Peujardaise Course pédestre et marche nordique
Peujard Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
3ème édition le 28 juin 2026 pour la Peujardaise à Peujard !
La Peujardaise est une course pédestre et marche nordique organisée par l’association des Clous dans les baskets.
Un superbe challenge au cœur du Nord Gironde, entre nature, dénivelé et ambiance garantie !
Alors si vous aimez les défis, venez participer et relever le challenge ! .
Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 09 57 33 desclousdanslesbaskets@gmail.com
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English : La Peujardaise Course pédestre et marche nordique
L’événement La Peujardaise Course pédestre et marche nordique Peujard a été mis à jour le 2026-04-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme