Peujard

La Peujardaise Course pédestre et marche nordique

Peujard Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

3ème édition le 28 juin 2026 pour la Peujardaise à Peujard !

La Peujardaise est une course pédestre et marche nordique organisée par l’association des Clous dans les baskets.

Un superbe challenge au cœur du Nord Gironde, entre nature, dénivelé et ambiance garantie !

Alors si vous aimez les défis, venez participer et relever le challenge ! .

Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 09 57 33 desclousdanslesbaskets@gmail.com

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English : La Peujardaise Course pédestre et marche nordique

L’événement La Peujardaise Course pédestre et marche nordique Peujard a été mis à jour le 2026-04-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme