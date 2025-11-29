LA PHILARMONIE DES ENFANTS AU CHÂTEAU LAURENS Domaine de Belle Isle Agde
LA PHILARMONIE DES ENFANTS AU CHÂTEAU LAURENS
Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault
Début : 2025-12-10
fin : 2026-03-08
2025-12-10
Viens vivre et sentir la musique avec la Philarmonie de Paris au Château Laurens !
Les ateliers de découverte des sons et de la musique de La Philharmonie de Paris s’installent au Château Laurens.
Au programme ateliers, jeux et animations.
> Sur réservation au 09 71 00 53 00 ou chateaulaurens-agde.fr
> Gratuit pour les enfants de 6 à 10 ans sur inscription (accompagnant payant)
Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00 info.chateaulaurens@ville-agde.fr
English :
Experience and feel the music with the Philarmonie de Paris at Château Laurens!
