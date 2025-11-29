LA PHILARMONIE DES ENFANTS AU CHÂTEAU LAURENS Domaine de Belle Isle Agde

LA PHILARMONIE DES ENFANTS AU CHÂTEAU LAURENS

Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2025-12-10

Viens vivre et sentir la musique avec la Philarmonie de Paris au Château Laurens !

Viens vivre et sentir la musique !

Les ateliers de découverte des sons et de la musique de La Philharmonie de Paris s’installent au Château Laurens.

Au programme ateliers, jeux et animations.

> Sur réservation au 09 71 00 53 00 ou chateaulaurens-agde.fr

> Gratuit pour les enfants de 6 à 10 ans sur inscription (accompagnant payant)

#TEMPSFORT .

Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 9 71 00 53 00 info.chateaulaurens@ville-agde.fr

English :

Experience and feel the music with the Philarmonie de Paris at Château Laurens!

L’événement LA PHILARMONIE DES ENFANTS AU CHÂTEAU LAURENS Agde a été mis à jour le 2025-11-27 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE