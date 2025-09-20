« La philatélie dans tous ses états » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

« La philatélie dans tous ses états » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

« La philatélie dans tous ses états » 20 et 21 septembre Terres australes et antarctiques françaises La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Tout au long de la journée, petits et grands pourront se mettre dans la peau d’un philatéliste. Rédaction de courriers, atelier mail art (décoration et tamponage d’enveloppes), achat de timbres (et autres produits souvenir), pour ensuite envoyer leurs courriers à destination des territoires des Terres australes et antarctiques françaises pour une oblitération du bout du monde.

Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 96 78 37 http://www.taaf.fr

© TAAF