La philo à l’écran des enfants ♥ Comment on apprend ?, La Halle des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

La philo à l’écran des enfants ♥ Comment on apprend ? Dimanche 15 février, 11h00 La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine

Entrée gratuite sur réservation en ligne conseillée. Ouverture des inscriptions 3 semaines avant l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T12:15:00+01:00

Fin : 2026-02-15T11:00:00+01:00 – 2026-02-15T12:15:00+01:00

Dans le cadre de la manifestation départementale La science se livre, la Halle des Épinettes vous propose d’aborder la culture scientifique au cinéma à travers la philosophie et l’ornithologie. Avec le réseau Issy-Nature, elle vous accueille pour une séance Philo à l’écran des enfants :

COMMENT ON APPREND ?

Programme de courts métrages, dimanche 15 février 2026 à 11 h, en famille à partir de 4 ans. Entrée libre sur réservation conseillée.

En cas d’empêchement, merci d’annuler dès que possible votre inscription sur la plateforme de réservation ou contactez-nous, afin de nous permettre d’accueillir d’autres participants.

Au programme (durée 40 minutes) :

Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet, 2022, France/Belgique, 4min

La loi du plus fort de Pascale Hecquet, 2014, France/Belgique, 6 min

La cage de Loïc Bruyère, 2016, France, 6 min

L’histoire du petit Paolo de Nicolas Liguori, 2011, France, 22 min

https://www.youtube.com/watch?v=3LlbKP8QMbI

Suivi d’un atelier de découverte des notions philosophiques, conseillé à partir de 5 ans, animé par Véronique Delille. Durée : 30 minutes.

La science se livre, initiée par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, vise de manière ludique et éducative à développer des actions scientifiques pour le grand public, susciter des vocations et sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la recherche actuelle. Pour cette 30ème édition, la manifestation est placée sous le signe de l’imaginaire.

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l'Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 38 21 05 https://www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes

La Halle des Épinettes est un véritable pôle d'éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu'un espace privilégié pour l'échange et le dialogue, en complément du Ciné d'Issy.

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=3LlbKP8QMbI »}] La Halle des Épinettes est un véritable pôle d’éducation aux images à Issy-les-Moulineaux de même qu’un espace privilégié pour l’échange et le dialogue, en complément du Ciné d’Issy.

Depuis son ouverture, l’établissement, géré par l’association CLAVIM, accueille également, dans une synergie originale, des animations de quartiers, des concerts amateurs, des spectacles des associations isséennes et propose des espaces de répétition et de représentation notamment pour les compagnies de théâtre et de danse relayées par le service Vie Associative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Projection gratuite, en famille dès 4 ans. Suivie d’un atelier ciné-philosophique avec Véronique Delille. CLAVIM La Halle des Épinettes

La loi du plus fort © Les Films du Nord