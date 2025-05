La photo à l’ère de l’IA – Rue Kristen Nogues Pontivy, 31 mai 2025 14:00, Pontivy.

Morbihan

La photo à l’ère de l’IA Rue Kristen Nogues Conservatoire de musique et de danse Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Conférence / table ronde

L’objectif est d’inspirer les participants à explorer de nouvelles méthodes créatives et possibilités offertes par l’intelligence artificielle, de la prise de vue à la génération d’images.

La table ronde permettra de nous interroger sur les défis éthiques, techniques et artistiques liés à l’IA.

Nos intervenants Sébastien KERANVRAN concepteur d’Anne Kerdi, premier personnage 100% virtuel français sur

Instagram, et fondateur d’Adeliade, agence de conseil dans le domaine de l’IA. Guillaume CHUECA photographe professionnel et formateur Midjourney, générateur d’images IA. .

Rue Kristen Nogues Conservatoire de musique et de danse

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 94 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La photo à l’ère de l’IA Pontivy a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté