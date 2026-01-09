La photo au sténopé dans la nature Lab71 Dompierre-les-Ormes
La photo au sténopé dans la nature Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 18 février 2026.
La photo au sténopé dans la nature
Lab71 2 Le Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Découvrez la magie du sténopé, un appareil photo sans objectif qui capture le monde avec une simple boîte et des produits écologiques. Repartez avec vos propres images !
Age à partir de 8 ans
Durée 2h .
Lab71 2 Le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La photo au sténopé dans la nature
L’événement La photo au sténopé dans la nature Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)