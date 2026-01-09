La photo au sténopé dans la nature Lab71 Dompierre-les-Ormes

La photo au sténopé dans la nature

Lab71 2 Le Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Découvrez la magie du sténopé, un appareil photo sans objectif qui capture le monde avec une simple boîte et des produits écologiques. Repartez avec vos propres images !

Age à partir de 8 ans

Durée 2h .

Lab71 2 Le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La photo au sténopé dans la nature

L’événement La photo au sténopé dans la nature Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-01-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)