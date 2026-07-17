« La Photo sous tous les angles » – Nuit de la Culture à Stockholm, Bromska Palatset / Résidence de France, Stockholm

Informations pratiques

« La Photo sous tous les angles » – Nuit de la Culture à Stockholm Samedi 24 avril 2027, 18h00 Bromska Palatset / Résidence de France Stockholm County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T18:00:00+02:00 – 2027-04-24T23:59:00+02:00

Fin : 2027-04-24T18:00:00+02:00 – 2027-04-24T23:59:00+02:00

La « Kulturnatt Stockholm » (Nuit de la culture de Stockholm) est un événement annuel qui se déroule dans toute la ville et au cours duquel les institutions culturelles, les musées, les galeries et les bâtiments publics de Stockholm ouvrent leurs portes au public pour une soirée de spectacles, d’expositions et d’activités gratuites. À cette occasion, l’Institut français de Suède ouvre exceptionnellement les portes de la Résidence française, un bâtiment historique situé au cœur de Stockholm et habituellement fermé au public, et propose chaque année un programme unique.

En 2027, la photographie sera à l’honneur, avec un programme comprenant une exposition, des ateliers de médiation destinés au grand public, des ateliers professionnels d’héliogravure, ainsi qu’une conférence sur la conservation et la restauration des collections photographiques.

Cet événement est organisé en collaboration avec le Centrum för Fotografi

Bromska Palatset / Résidence de France Narvavägen 26, 115 22 Stockholm Stockholm 115 22 Östermalm Stockholm County Résidence officielle de l’ambassadeur de France en Suède depuis 1921, le Palais Broms est l’un des derniers hôtels particuliers privés construits à Stockholm. Édifié entre 1898 et 1900 dans un style inspiré de la Renaissance italienne, ce bâtiment classé pour sa valeur historique et architecturale accueille aujourd’hui les grandes réceptions et événements de la diplomatie culturelle française en Suède.

La « Kulturnatt Stockholm » (Nuit de la culture de Stockholm) est un événement annuel qui se déroule dans toute la ville et au cours duquel les institutions culturelles, les musées, les galeries et…

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