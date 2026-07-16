La photographie aérienne : entre héritage et usages contemporains, Musée de l’Air et de l’Espace, Bonneuil-en-France

Informations pratiques

La photographie aérienne : entre héritage et usages contemporains 18 – 20 novembre Musée de l’Air et de l’Espace Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T09:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T09:00:00+01:00 – 2026-11-20T17:00:00+01:00

Le musée de l’Air et de l’Espace organise un colloque de trois jours d’échange et de découverte intitulé « La photographie aérienne et spatiale : entre héritage et usages contemporains ». Ce colloque vise à aborder la question centrale de la photographie aérienne et spatiale comme outil scientifique, artistique et patrimonial, pour produire et structurer une représentation du fait aérien, tout en renouvelant notre regard sur les territoires et leurs usages.

Depuis le XIXe siècle, la photographie aérienne a profondément transformé les manières d’observer, de représenter et d’analyser les territoires. En introduisant un point de vue surplombant sur les paysages urbains et naturels, elle a renouvelé les pratiques scientifiques, les dispositifs cartographiques et les formes de représentation de l’espace. D’abord liée aux premières expérimentations photographiques et aux débuts de l’aviation, elle s’est progressivement imposée comme un outil essentiel dans des domaines tels que la géographie, l’archéologie, l’urbanisme ou encore les sciences de l’environnement.

Au fil du temps, les images produites dans des contextes scientifiques, administratifs ou militaires ont constitué d’importants corpus aujourd’hui conservés dans des archives, bibliothèques et institutions patrimoniales. Ces fonds représentent des sources précieuses pour l’étude des paysages et de leurs transformations, tout en soulevant des enjeux de conservation, de numérisation et de valorisation.

Les évolutions technologiques récentes — imagerie satellitaire, drones, photogrammétrie ou diffusion numérique — ont profondément renouvelé les usages de la photographie aérienne et spatiale et multiplié les formes de production et de circulation des images vues d’en haut. Dans ce contexte, ce colloque interrogera la photographie aérienne et spatiale dans une perspective interdisciplinaire, en s’intéressant à son histoire, à ses processus de patrimonialisation, à ses usages contemporains ainsi qu’aux enjeux scientifiques, artistiques et juridiques liés à la circulation de ces images.

Musée de l’Air et de l’Espace Aeroport de Paris le Bourget Bonneuil-en-France 95500 Val-d’Oise Île-de-France https://www.museeairespace.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.museeairespace.fr/agenda/la-photographie-aerienne-et-spatiale-entre-heritage-et-usages-contemporains/ »}]

Le musée de l’Air et de l’Espace organise un colloque de trois jours d’échange et de découverte intitulé « La photographie aérienne et spatiale : entre héritage et usages contemporains ». Ce colloque…

©Henry Beaubois / Coll. musée de l’Air et de l’Espace – Le Bourget