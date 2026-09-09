La Photographie au cœur du Patrimoine, Château de Dombrot-le-Sec, Dombrot-le-Sec

Informations pratiques

La Photographie au cœur du Patrimoine 19 et 20 septembre Château de Dombrot-le-Sec Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une exposition de photos, cartes postales et documents à valeur historique sur le château et le village à partir de collections privées d’habitants du village.

Des visites guidées du château seront également organisées.

Château de Dombrot-le-Sec 160 rue du château 88140 Dombrot-le-Sec Dombrot-le-Sec 88140 Vosges Grand Est La première mention de la seigneurie date du XIIe siècle, elle était possédée par la famille d’Epinal. Elle passe ensuite aux mains des nobles de Dombrot qui la conservent de 1212 à 1346. En 1639, le château est incendié par les Suédois suite aux méfaits de la Guerre de Trente Ans. Le nouveau château rebâti est la propriété de Claude-Renée de Ligneville, comtesse de Monchat. Le duc Léopold de Lorraine élève la seigneurie de Bouzey au rang de comté en 1715. En 1751, le château dépend du baillage de Darney. Vers 1790, les comtes de Bouzey transforment l’intérieur sans toucher à son aspect extérieur. Sous le second Empire, le château est habité par le comte de Tolède, oncle de l’impératrice Eugénie. Au cours des XIXe et XXe siècles, le château a subi des transformations malheureuses comme l’arasement du corps de logis principal au niveau du deuxième étage.

Avec le XXIe siècle, les actuels propriétaires ont commencé à redonner vie et faste aux bâtiments mutilés. Derrière des grilles ornées d’une porte en fer forgé provenant du parc thermal de Contrexéville, se dresse le corps de logis principal. Un bâtiment annexe présente sur sa façade ouest des murs dotés d’un certain caractère médiéval.

Une exposition de photos, cartes postales et documents à valeur historique sur le château et le village à partir de collections privées d’habitants du village accompagnée de visites guidées du château

pierronguy@yahoo.fr