La photographie comme mémoire du paysage | Conférence, l’Archipel Fouesnant

La photographie comme mémoire du paysage | Conférence

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

2026-01-27

Nathalie Boulouch

La première photographie de l’Histoire a été prise il y a tout juste 200 ans.

Outre cet anniversaire, cette conférence fait aussi écho à l’exposition de Philippe Bréson (visible jusqu’au 14 mars à l’Archipel).

À partir de clichés, pris du XIXe siècle à nos jours, Nathalie Boulouch s’attarde sur la fonction mémorielle qui traverse l’histoire de ce medium. Le paysage est comme un palimpseste dont la photographie peut archiver et faire ressurgir les latences de l’Histoire.

Historienne de l’art contemporain et de la photographie et commissaire d’exposition, Nathalie Boulouch travaille sur l’histoire de la photographie et sur les liens entre photographie et archives dans l’art contemporain. .

