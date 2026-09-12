Informations pratiques

Le Blanc

La photographie dans la Vallée de la Creuse au temps de l’impressionnisme (1875-1920)

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-12 18:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Conférence par Jean-Paul THIBAUDEAU, retraité de l’enseignement supérieur.

Conférence par Jean-Paul Thibaudeau, retraité de l’enseignement supérieur.

Si l’on connaît bien la Vallée de la Creuse, fréquentée par les peintres impressionnistes, on sait moins qu’à partir de 1875, elle est aussi parcourue par des photographes professionnels ou amateurs passionnés. De grands noms de la photographie font même de Crozant et de ses alentours un haut lieu de cet art en plein développement: Charles de Clugny, Paul Burty Haviland. Antonin Personnaz viendra y créer ses premières plaques couleurs dès 1905. Les sites sauvages de la Vallée deviendront un terrain idéal pour leurs expérimentations techniques et artistiques. 12 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Lecture by Jean-Paul THIBAUDEAU, retired from higher education.

L’événement La photographie dans la Vallée de la Creuse au temps de l’impressionnisme (1875-1920) Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Brenne