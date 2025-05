La photographie, instrument de transformation sociale – Cosmopolis Nantes, 5 juin 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-05 18:00 – 20:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Présentation de l’investigation photographique d’Alessandro Cinque dans les pays andins et ouverture de l’exposition en musique avec les élèves de l’atelier de musique latine du Conservatoire de Nantes. Alessandro CinqueAlessandro Cinque (né en 1988) est un photojournaliste italien basé entre les États-Unis et le Pérou. Son travail explore les questions environnementales et sociopolitiques en Amérique latine, en particulier l’impact dévastateur de l’exploitation minière sur les communautés indigènes et leurs terres.Par son travail, Cinque documente la contamination de l’environnement et les problèmes de santé publique parmi les communautés indigènes vivant en Amérique du Sud. Il photographie les effets de la pollution qui imprègne les cultures, le bétail et les maisons des personnes résidant à proximité des sites miniers.Les photographies de Cinque ont été publiées dans des médias internationaux tels que New York Times, National Geographic, Wall Street Journal, Washington Post, Guardian, Al Jazeera, Reuters, GEO, etc.Son travail a été exposé dans le monde entier et il a été finaliste ou lauréat de plusieurs prix internationaux, notamment World Press Photo, Prix Pictet, Eugene Smith, POYi, Leica Oskar Barnack, Alexia Grant, Luis Valtueña, etc.En 2023, il est lauréat de la première édition du Grand Prix Photo Terre Solidaire présidé par Sebastião Salgado, avec son projet documentaire Peru : a toxic state.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr