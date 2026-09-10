Informations pratiques

La photographie manquante Les Champs Libres Rennes Jeudi 14 janvier 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

a confirmer

La photographie manquante

La photographie manquante

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### Guillaume Herbaut

“La photographie manquante” met en scène Guillaume Herbaut qui évolue au milieu de ses photographies projetées et il nous raconte les histoires vécues derrière les images. Xavier Courchinoux, créateur lumière, a imaginé un dispositif scénique audio-visuel unique.

Cette création scénique s’envisage en complément de l’exposition majeure de Guillaume Herbaut, « Histoires », qui sera présentée dans l’espace Anita Conti des Champs libres à Rennes de novembre 2026 à mai 2027. Le spectacle de la « photographie manquante » ouvre le propos de l’exposition à un plus large public en portant sur scène cinq histoires autour de cinq moments de sa carrière de photojournaliste. Guillaume Herbaut mettra en voix son expérience sur le terrain questionnant le pouvoir des images au sein d’une époque où elles inondent nos écrans, où la profession de photojournaliste est directement menacée par l’arrivée de l’IA, où la liberté d’expression se trouve fragilisée.

Son talent de raconteur d’histoires amplifié par les créations musicales de François Joncour qui l’accompagnera en live sur le plateau conduira le spectateur au cœur de ses reportages au Kosovo, au Mexique, en Albanie et en Ukraine, et délivrera quelques clés de lecture de ses photographies et de leurs hors-champs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-14T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-14T21:00:00.000+01:00

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https://www.leschampslibres.fr

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

leschampslibres@leschampslibres.fr 02 23 40 66 00

Alain Amet



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