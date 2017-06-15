La photonique, du Noir à la Lumière | Conférence de Philippe Arguel l’Archipel Fouesnant

La photonique, du Noir à la Lumière | Conférence de Philippe Arguel

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Sciences

De tout temps, la lumière émergeant de l’obscurité a fasciné l’être humain.

C’est à partir du XVIIe siècle que sa nature s’est révélée et que sa maîtrise a progressé jusqu’à l’avènement récent de la photonique . Cette conférence retrace quelques étapes-clés de la compréhension de la lumière et présente, de façon simple et illustrée, les fondements de la photonique et la façon dont cet art de maîtriser la lumière impacte notre vie quotidienne.

Professeur à l’Université de Toulouse et chercheur en photonique au sein du LAAS-CNRS, Philippe Arguel s’implique depuis de nombreuses années pour la diffusion et la vulgarisation de la culture scientifique. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

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English : La photonique, du Noir à la Lumière | Conférence de Philippe Arguel

L’événement La photonique, du Noir à la Lumière | Conférence de Philippe Arguel Fouesnant a été mis à jour le 2026-02-10 par OT FOUESNANT LES GLENAN