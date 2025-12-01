La phrase mystère Champagnole
La phrase mystère Champagnole lundi 1 décembre 2025.
La phrase mystère
Centre-ville Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-01
L’Union Commerciale invite les enfants à venir jouer avec le Père Noël pour découvrir la phrase mystère .
Une lettre sera exposée dans chaque vitrine des commerçants participants.
Bulletin de participation, règlement et informations auprès des commerçants participants et sur le site internet de ChampaSympa. .
Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : La phrase mystère
German : La phrase mystère
Italiano :
Espanol :
L’événement La phrase mystère Champagnole a été mis à jour le 2025-11-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA