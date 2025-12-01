La phrase mystère

Centre-ville Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-01

L’Union Commerciale invite les enfants à venir jouer avec le Père Noël pour découvrir la phrase mystère .

Une lettre sera exposée dans chaque vitrine des commerçants participants.

Bulletin de participation, règlement et informations auprès des commerçants participants et sur le site internet de ChampaSympa. .

Centre-ville Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : La phrase mystère

German : La phrase mystère

Italiano :

Espanol :

L’événement La phrase mystère Champagnole a été mis à jour le 2025-11-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA