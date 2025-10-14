La physique amusante du badminton avec Éric Collet Musée de Bretagne Rennes

La physique amusante du badminton avec Éric Collet Musée de Bretagne Rennes mardi 14 octobre 2025.

Gratuit

Le physicien Éric Collet nous fait découvrir la physique du badminton, à une semaine des Internationaux de France qui auront lieu à Rennes !

Le volant de badminton est à l’origine de trois particularités, faisant de ce sport le plus rapide au monde, avec des smashs dépassant les 550 km/h. Le frottement dans l’air donne lieu à des trajectoires uniques et sa symétrie en hélice rend géométriquement les gauchers différents des droitiers…

**Éric Collet** est

professeur de physique à l’Université de Rennes et membre de l’Institut universitaire de France et de l’Académie européenne des sciences.

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine