La physique amusante du badminton Les Champs Libres Rennes Mardi 14 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Venez découvrir la physique amusante du badminton, à une semaine des Internationaux de France de badminton, qui auront lieu à Rennes du 21 au 26 octobre.

**Une conférence d’Eric Collet, professeur de physique à l’Université de Rennes, membre de l’Institut universitaire de France et de l’Académie européenne des sciences,** organisée dans le cadre des Mardis de l’Espace des sciences.

Le badminton est un sport qui se pratique avec une raquette et un volant se propageant dans un fluide : l’air.

Ce volant de 5 grammes est à l’origine de trois particularités. Il fait du badminton le sport le plus rapide au monde, avec des smashs dépassant les 550 km/h. Le frottement important dans l’air donne lieu à des trajectoires uniques. Sa symétrie en hélice rend géométriquement les gauchers différents des droitiers.

D’autres phénomènes tout aussi surprenants seront présentés, en introduisant de façon pédagogique et illustrée les notions de physique sous-jacentes, tout en soulignant l’importance de la démarche scientifique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-14T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-14T22:00:00.000+02:00

https://www.leschampslibres.fr/

Les Champs Libres 10, cours des alliés rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

François Destoc