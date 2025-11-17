La physique au service de la facture instrumentale (WORKSHOP) Institut d’Acoustique Le Mans

La physique au service de la facture instrumentale (WORKSHOP)

Institut d'Acoustique 6 Boulevard Paul d'Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

2026-01-22

2026-01-23

2026-01-22

L’objectif de ce workshop est de faire un état des lieux des interactions entre les chercheurs et les facteurs d’instruments. Les chercheurs et les luthiers seront invités à communiquer sur leurs projets en cours. Des tables rondes seront organisées sur différents thèmes tels que Comment développer les interactions entre le monde de la facture instrumentale et le monde de la recherche ? ou Quel avenir pour la facture instrumentale ? .

?? 22 janvier 2026, 9h-18h à l’ITEMM

?? 23 janvier 2026, 9h-17h à l’Institut d’Acoustique (Le Mans Université)

??? Les ateliers sont payants 205 €, les conférences sont gratuites, sur inscription.

?? Public Facteurs d’instruments, ingénieurs, scientifiques, étudiants, curieux

??Informations et inscriptions https://phyfi.sciencesconf.org/

Organisateurs

– Le Mans Université, laboratoire d’acoustique (LAUM, UMR CNRS)

– ITEMM, pôle d’innovation de la facture instrumentale

Un événement dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore. .

