La physique quantique par Etienne Klein et Olivier Mellano Oignies

La physique quantique par Etienne Klein et Olivier Mellano

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Conférence musicale

Saviez-vous que vous rayonnez plus que le soleil ? Ce n’est pas de la flagornerie, mais une des découvertes de la physique quantique. Cette science bouleverse notre perception du réel à l’échelle microscopique, la matière se comporte différemment du monde macroscopique. Elle nous invite à l’humilité, révélant une réalité bien plus subtile et profonde que nos intuitions forgées par l’expérience du quotidien.

Étienne Klein, scientifique et philosophe, s’associe au compositeur et musicien Olivier Mellano (Laetitia Sherrif, Yann Tiersen, Miossec, …) pour nous proposer une plongée dans les mystères de l’espace-temps et de la physique quantique. Cette conférence mise en musique vise à faire dialoguer les deux hémisphères de nos cerveaux, mêlant réflexion et émotion en un seul mouvement. Si tout va bien, la poésie en sortira triomphante. .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

