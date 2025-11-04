La physique touche-t-elle l’universel ? Musée de Bretagne Rennes

La physique touche-t-elle l’universel ? Musée de Bretagne Rennes Mardi 4 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Comment comprendre les lois de la physique qui nous entourent ? Réponse avec Étienne Klein, philosophe des sciences.

Nous sommes dans un contexte – notre planète, son environnement proche – qui porte à croire qu’il constitue la référence pour penser, savoir, comprendre. Or, les lois physiques sont différentes de celles que nous déduisons du spectacle qui nous est offert. Alors, comment purent-elles être mises au jour ?

**Étienne Klein est p**hilosophe des sciences au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) à Paris. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Transports physiques_ (Gallimard, 2025).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T22:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine