La phytoépuration Sortie CPIE Estialescq
La phytoépuration Sortie CPIE Estialescq samedi 19 septembre 2026.
Estialescq
La phytoépuration Sortie CPIE
Estialescq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le traitement des eaux usées est un enjeu sanitaire important. Parmi les différents systèmes de traitement existants, une voie originale la phytoépuration qui utilise les plantes pour dépolluer les eaux.
A partir de 5 ans, niveau débutant. .
Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com
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English : La phytoépuration Sortie CPIE
L’événement La phytoépuration Sortie CPIE Estialescq a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn