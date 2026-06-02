Estialescq

La phytoépuration Sortie CPIE

Estialescq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Le traitement des eaux usées est un enjeu sanitaire important. Parmi les différents systèmes de traitement existants, une voie originale la phytoépuration qui utilise les plantes pour dépolluer les eaux.

A partir de 5 ans, niveau débutant. .

Estialescq 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : La phytoépuration Sortie CPIE

L’événement La phytoépuration Sortie CPIE Estialescq a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn