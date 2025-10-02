La Pie Qui Dit au Festival Spectaculo Interesse (Festival International de la Marionnette) Festival Spectaculo Interesse Ostrava

La Pie Qui Dit au Festival Spectaculo Interesse (Festival International de la Marionnette) Jeudi 2 octobre, 09h00, 10h30, 19h30 Festival Spectaculo Interesse Moravskoslezský kraj

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T09:00:00 – 2025-10-02T09:30:00

Fin : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T20:00:00

En octobre, la conteuse Lucie Catsu s’envole avec sa forêt miniature et ses carillons mystérieux pour 3 représentations exceptionnelles en République Tchèque.

Une promenade philosophique sur l’essence (les sens) de la vie

Conte musical / théâtre d’objets

Tout public à partir de 3 ans

Durée : 30 mn

De et avec Lucie Catsu

Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut traverser la Très Grande Forêt ! Ses parents lui disent que c’est impossible, une vie entière ne suffirait pas pour y arriver… Mais Anouchka est bien décidée ! Juste avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui apprend une drôle de chanson : “Une plume par-là, une tête par-ci. Le temps s’envole, attrape la Pie…”

Festival Spectaculo Interesse Divadlo Loutek Ostrava Ostrava 702 00 Moravská Ostrava Moravskoslezský kraj Moravie-Silésie

Les Arts Dits

