La Pie Qui Dit Bibliothèque Intercommunale De Châteauponsac Châteauponsac

La Pie Qui Dit Vendredi 12 décembre, 10h30, 14h30 Bibliothèque Intercommunale De Châteauponsac Haute-Vienne

Début : 2025-12-12T10:30:00 – 2025-12-12T11:00:00

Fin : 2025-12-12T14:30:00 – 2025-12-12T15:00:00

Une promenade philosophique sur l’essence (les sens) de la vie

Conte musical / théâtre d’objets

Tout public à partir de 3 ans

Durée : 30 mn

De et avec Lucie Catsu

Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut traverser la Très Grande Forêt ! Ses parents lui disent que c’est impossible, une vie entière ne suffirait pas pour y arriver… Mais Anouchka est bien décidée ! Juste avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui apprend une drôle de chanson : “Une plume par-là, une tête par-ci. Le temps s’envole, attrape la Pie…”

Bibliothèque Intercommunale De Châteauponsac 10 AVENUE JULES FERRY 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555766873 http://gartempe-sp.bibli.fr

Les Arts Dits pie jeune public

Ernesto Timor