La Pie Qui Dit Bibliothèque Intercommunale De Châteauponsac Châteauponsac
La Pie Qui Dit Bibliothèque Intercommunale De Châteauponsac Châteauponsac vendredi 12 décembre 2025.
La Pie Qui Dit Vendredi 12 décembre, 10h30, 14h30 Bibliothèque Intercommunale De Châteauponsac Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-12T10:30:00 – 2025-12-12T11:00:00
Fin : 2025-12-12T14:30:00 – 2025-12-12T15:00:00
Une promenade philosophique sur l’essence (les sens) de la vie
Conte musical / théâtre d’objets
Tout public à partir de 3 ans
Durée : 30 mn
De et avec Lucie Catsu
Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut traverser la Très Grande Forêt ! Ses parents lui disent que c’est impossible, une vie entière ne suffirait pas pour y arriver… Mais Anouchka est bien décidée ! Juste avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui apprend une drôle de chanson : “Une plume par-là, une tête par-ci. Le temps s’envole, attrape la Pie…”
Bibliothèque Intercommunale De Châteauponsac 10 AVENUE JULES FERRY 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555766873 http://gartempe-sp.bibli.fr
Les Arts Dits pie jeune public
Ernesto Timor