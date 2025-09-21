La Pie, un quartier au charme indéniable Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés

La Pie, un quartier au charme indéniable

dimanche 21 septembre 2025.

Dimanche 21 septembre, 14h30

Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés

Val-de-Marne

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Situé au Sud de la ville et largement bordé par la Marne, le quartier de la Pie est le dernier à connaître l’urbanisation. Les diverses architectures de Saint-Maur s’y côtoient avec une prédilection pour un habitat modeste, se démarquant des grandes demeures de la Varenne ou du Parc. S’y développent également, au début du XXe siècle, des activités variées — loisirs fluviaux, industries et artisanat — qui lui donnent une animation et un attrait particuliers. Le parcours permettra de retrouver les traces du passé mais aussi de découvrir la vitalité encore intacte de certaines de ces activités par la visite d’un atelier de création et de fabrication d’aujourd’hui.

Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés 23 avenue d’Arromanches 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 La Pie Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 11 43 31 »}]

Circuit « La Pie, un quartier au charme indéniable »

© Philippe Biard