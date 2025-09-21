La Pie, un quartier au charme indéniable Pépinière / Centre d’activités d’Arromanches Saint-Maur-des-Fossés

La Pie, un quartier au charme indéniable Dimanche 21 septembre, 14h30 Pépinière / Centre d’activités d’Arromanches Val-de-Marne

Nombre de places limité. Inscription obligatoire.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Situé au Sud de la ville et largement bordé par la Marne, le quartier de la Pie est le dernier à connaître l’urbanisation. Les diverses architectures de Saint-Maur s’y côtoient avec une prédilection pour un habitat modeste, se démarquant des grandes demeures de la Varenne.

S’y développent également, au début du XXe siècle, des activités variées — loisirs fluviaux, industries et artisanat — qui lui donnent une animation et un attrait particuliers.

Le parcours permettra de retrouver les traces du passé mais aussi de découvrir la vitalité encore intacte de ces activités par la visite d’un atelier de création et de fabrication d’aujourd’hui.

Il sera guidé par Anne-Marie MONIER, architecte.

Pépinière / Centre d'activités d'Arromanches 27 avenue du Port-au-Fouarre 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Circuit commenté

© Archives municipales de Saint-Maur-des-Fossés