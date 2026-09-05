La pièce à danser | On va tout fêter ! Maison de la Culture – salle Boris Vian Clermont-Ferrand

vendredi 2 octobre 2026 · Maison de la Culture – salle Boris Vian · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

La pièce à danser | On va tout fêter !

Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La pièce à danser – Association Acacia – Marie Orts – spectacle jeune public



La pièce à danser est une pièce jeune public sous la forme d’un conte chorégraphique initiatique.

.

Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The play *%E0 danser*? Acacia Association? Marie Orts? A show for young audiences

The play *%E0 danser* is a show for young audiences in the form of a choreographed coming-of-age tale.

L’événement La pièce à danser | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans