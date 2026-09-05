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La pièce à danser | On va tout fêter ! Maison de la Culture – salle Boris Vian Clermont-Ferrand

vendredi 2 octobre 2026 · Maison de la Culture – salle Boris Vian · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison de la Culture – salle Boris Vian
Adresse
2 Rue Abbé de l'Épée
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

La pièce à danser | On va tout fêter !

Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

La pièce à danser – Association Acacia – Marie Orts – spectacle jeune public

La pièce à danser est une pièce jeune public sous la forme d’un conte chorégraphique initiatique.
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Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@boomstructur.fr

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English :

The play *%E0 danser*? Acacia Association? Marie Orts? A show for young audiences

The play *%E0 danser* is a show for young audiences in the form of a choreographed coming-of-age tale.

L’événement La pièce à danser | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans

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