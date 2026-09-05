La pièce à danser | On va tout fêter ! Maison de la Culture – salle Boris Vian Clermont-Ferrand
vendredi 2 octobre 2026 · Maison de la Culture – salle Boris Vian · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
La pièce à danser | On va tout fêter !
Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La pièce à danser – Association Acacia – Marie Orts – spectacle jeune public
La pièce à danser est une pièce jeune public sous la forme d’un conte chorégraphique initiatique.
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Maison de la Culture – salle Boris Vian 2 Rue Abbé de l’Épée Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr
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English :
The play *%E0 danser*? Acacia Association? Marie Orts? A show for young audiences
The play *%E0 danser* is a show for young audiences in the form of a choreographed coming-of-age tale.
L’événement La pièce à danser | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-05 par Clermont Auvergne Volcans
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