Boulogne-sur-Mer

La pièce la plus rapide du monde

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Sous la houlette de Laurent Cappe, le Rollmops Théâtre vous convie à une expérience aussi unique que ludique écrire la pièce la plus rapide du monde ! La soirée se déroule en trois temps:

Premier temps: l’écriture Des jeux d’écriture en groupe, en famille, accessibles à tous, et surtout très amusants, un musicien qui accompagne et rythme la séance, une équipe de comédiennes et comédiens issus des ateliers théâtres du Rollmops s’empare de vos écrits, et s’engage à les interpréter dès l’issue du repas !

Deuxième temps: le repas (compris dans le prix d’entrée)

Le Rollmops vous sert un repas comprenant un plat et un dessert.

Troisième temps: la restitution

Les comédiens jouent votre pièce! Une expérience unique et jubilatoire à ne surtout pas manquer! Attention: le nombre de places sera limité!!

A partir de 12 ans .

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 27 31 contact@rollmopstheatre.fr

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English :

L’événement La pièce la plus rapide du monde Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale