LA PIÈCE MAÎTRESSE ASTRO’LAB SCÈNE CULTURELLE Labarthe-sur-Lèze

LA PIÈCE MAÎTRESSE

ASTRO’LAB SCÈNE CULTURELLE 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez assister à cette pièce de théâtre.

Un metteur en scène, une régisseuse et un comédien décident d’adapter l’œuvre maîtresse de Shakespeare Macbeth . Très vite, la pièce maudite les sépare les problèmes techniques s’enchaînent, le comédien ne retient pas son texte et le metteur en scène est beaucoup trop stressé. Vont-iels arriver à s’entendre pour aller au bout de leur création ?

À travers une partie d’échecs sanglante, hilarante et pleine de fureur, le spectacle questionne l’injonction à la réussite.

Après Hamlet et Nous et Tempête dans un verre d’eau, la cie TAC TAC continue son exploration de l’œuvre Shakespearienne. Cette fois, c’est la figure de Macbeth qui est revisitée, dans un spectacle où la mise en abyme brouille les frontières entre les comédiens et leurs personnages, entre la scène et la réalité.

Un nouveau rendez-vous qui promet d’être tout aussi déjanté que les autres !

Durée 1h10

Public Tout public à partir de 12 ans 10 .

ASTRO’LAB SCÈNE CULTURELLE 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

